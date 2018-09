Sigmar Gabriel: Schulz wird SPD-Chef bleiben. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Martin Schulz wird die SPD nach Ansicht von Sigmar Gabriel auch in Zukunft führen. "Schulz wird Parteivorsitzender bleiben", sagte der frühere SPD-Vorsitzende.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe die Koalitionspartner nicht zusammenbringen können. Es sei nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen daher richtig, dass Bundespräsident Steinmeier nun mit allen Beteiligten Gespräche führe, sagte Gabriel. In der nächsten Woche will Steinmeier mit den Parteichefs von Union und SPD sprechen.