Den meisten Streit gibt es aber nicht über die Details der Maßnahmen, die all diese Gesetze beinhalten. Richtig laut wird es, als sich die Parteien vorhalten, zu spät, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. So geht Martin Rosemann (SPD) den Grünen Hofreiter an, er würde hier die "Backen aufblasen" und in Baden-Württemberg, wo die Grünen mit in der Landesregierung sitzen, komme der Klimaschutz auch nicht voran. Michael Schrodi (SPD) legt noch mal nach und ruft den Grünen entgegen: "Wir machen, wir tun!" Eine Steilvorlage für Oliver Krischer von den Grünen: "Sie finden niemanden in diesem Land, der wohlwollend über ihr Klimapaket spricht." Und nun werde mit dem Finger auf die Opposition gezeigt? Gesetze würden nicht in Baden-Württemberg gemacht, so Krischer. "Sie regieren verdammt noch mal dieses Land!"