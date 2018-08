Justizministerin Barley (SPD) klagt über eine Sprachverrohung. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnt vor Entgleisungen in der politischen Debatte. "Ich erlebe eine Veränderung der Debatten-Kultur und dazu gehört ohne Zweifel auch eine Verrohung der Sprache. Vieles spielt sich in der Anonymität der sozialen Netzwerke ab, aber zunehmend auch in der öffentlich geführten politischen Debatte", sagte Barley.



"Die größte Gefahr ist, dass man sich daran gewöhnt." Sprache sei ein Seismograph für den Zustand einer Gesellschaft, sagte die Ministerin.