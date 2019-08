Güler: Ich glaube weniger. All die Beispiele, die Sie gerade auch in Ihrem Beitrag gezeigt haben, sind Debatten in denen es um Migration und Integration geht. Zum Beispiel die Entscheidung zweier Kitas, dass sie in Abstimmung mit den Eltern Schweinefleisch aus dem Speiseplan streichen. Das heißt nicht, dass die Kinder kein Mettbrötchen, kein Schinkenbrötchen mit in die Kita nehmen können, sondern dass die Kita das einfach von sich aus nicht mehr anbietet.



Wenn es solche Debatten gibt, wenn es dort Ankündigungen gibt, vor den Kitas zu demonstrieren, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich Mutter eines Kindes wäre, ob ich an diesem Tag - letzte Woche Freitag fanden dort Demonstrationen statt - mein Kind in diese Kita geschickt hätte. Und das macht mir Sorge.