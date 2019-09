Airbnb gilt für viele als größter Rivale der Hotelbranche.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-zentralbild/dpa

Der Apartment-Vermittler Airbnb spielt bei seinem geplanten Börsengang weiter auf Zeit. Das Unternehmen teilte mit, erst im Laufe des kommenden Jahres mit einer Aktien-Premiere zu rechnen. Das Mega-Projekt entwickelt sich zunehmend zur Hängepartie: Seit Anfang 2017 wurde der Börsengang mehrfach verschoben.



Laut einem Bericht des US-Magazins "Bloomberg Businessweek" hat Airbnb Druck, Probleme in New York zu lösen, bevor es an die Börse geht. Mit den Behörden der wichtigen US-Metropole liegt die Firma schon lange im Clinch.