Immerhin droht im Falle einer Verurteilung wegen Volksverhetzung eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten. Und ganz so einfach wie früher ist es mittlerweile nicht mehr, ungerupft davonzukommen. Die Justiz schaut heute deutlicher hin, die Gerichte haben schon viele einschlägige Urteile verhängt. Weil es oft genug untragbar geworden ist, wegzuhören, wegzuschauen und die Täter immer dreister wurden. Dreist wie Poggenburg?



Schwer abzusehen, wie es in dem Fall ausgehen wird. Es kommt auf eine Gesamtschau des Gesagten an, wie Inhalt, Form, Umfeld, politische Situation und möglichen Einfluss auf das öffentliche Klima in der Gesellschaft.