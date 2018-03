US-Truppen in Syrien Quelle: dpa

Russland hat die USA vor angeblich geplanten Angriffen auf die syrische Regierung gewarnt. "Wir hoffen, dass solche Pläne nicht umgesetzt werden", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Tags zuvor hatte Generalstabschef Waleri Gerassimow sogar mit militärischer Vergeltung gedroht.



Im UN-Sicherheitsrat hatte US-Botschafterin Nikki Haley zuvor in allgemeiner Form erklärt, die USA würden handeln, wenn es nicht zu der vereinbarten 30-tägigen Waffenruhe in Syrien komme.