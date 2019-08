Heiko Maas musste mit einem Truppentransporter A310 fliegen.

Quelle: Michael Fischer/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist mit einem Truppentransporter der Bundeswehr nach Moskau geflogen. Die eigentlich vorgesehene Regierungsmaschine vom Typ A340 musste wegen einer defekten Befestigungsschelle in einem Hydrauliksystem in die Reparatur.



Mit dem Transporter vom Typ A310 werden normalerweise Soldaten in die Einsatzgebiete geflogen. Der Vielflieger Maas hatte in seinem ersten Amtsjahr rund 300.000 Flugkilometer pannenfrei zurückgelegt. Seit März gab es aber immer wieder Defekte an den Maschinen.