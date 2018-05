Ein Zug steht im Würzburger Hauptbahnhof. Archivbild Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine defekte Oberleitung hat den Würzburger Hauptbahnhof für etwa eine Stunde komplett lahmgelegt. Fernzüge von und nach Würzburg wurden am Sonntag über Bamberg und Schweinfurt umgeleitet und trafen teils stark verspätet am Ziel ein, teilte die Deutsche Bahn mit.



Die Sperrung könne am Sonntag im gesamten Netz für Unregelmäßigkeiten sorgen, da Züge große Verspätungen kaum wieder aufholen könnten, so ein Sprecher. Durch Würzburg fahren jeden Tag diverse ICEs aus allen Himmelsrichtungen.