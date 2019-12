Boeing 737 Max in einer Montagehalle.

Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa/Archivbild vom 27.03.2019

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA will gegen Boeing eine Strafe in Höhe von 3,9 Millionen Dollar wegen defekter Bauteile in Flugzeugen verhängen. Die Behörde beschuldigt den Hersteller, bei rund 133 Jets Mängel zugelassen zu haben.



Dabei gehe es um die 737-Modellreihe. Dazu zählen die nach zwei verheerenden Abstürzen mit Startverboten belegte Max-Serie und der ältere Flugzeugtyp NG (Next Generation). Boeing habe nicht ausreichend sichergestellt, dass sich Zulieferer an die Qualitätskontrolle halten, so die FAA.