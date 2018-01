Was Mayer fehlt, ist das Vertrauen in politische Institutionen. Damit ist er in seiner Altersgruppe nicht allein: Europaweit haben gut sieben von zehn jungen Erwachsenen das Vertrauen in die Politik verloren. Das ergab die Studie "Generation What", an der auch das ZDF beteiligt war. Lediglich ein Prozent der Befragten zwischen 18 und 34 Jahren vertraut "der Politik" völlig.