Aber könnten sich die Parteien tatsächlich über mehr Stimmen freuen? Kübler sieht nicht nur Nutzen in der Wahlpflicht: "Man kann sich schon fragen, was man davon hat, wenn die Stimmbeteiligung hoch ist, dafür aber auch die Zahl der ungültigen oder leeren Stimmen." In Schaffhausen sei der Anteil dieser Stimmen deutlich höher als in den anderen Kantonen. Auch in Belgien und in Luxemburg macht sich die Wahlpflicht in der Anzahl der ungültigen Stimmen bemerkbar.