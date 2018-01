Es ist in einer Partei wie in jedem Sport- oder Musikverein: "Mitglieder werden gebraucht, gesucht und willkommen geheißen", sagt Bauer. Sie können den Verein beziehungsweise die Partei aber nur verändern, wenn sie sich einbringen. Das beginne bei einer Partei in der Regel immer auf regionaler Ebene. Natürlich gehört die Hilfe im Wahlkampf von lokalen Mandatsträgern und das Plakatekleben auch dazu - aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, um in einer Partei mitzumischen. Ich kann an Treffen und Veranstaltungen teilnehmen, das persönliche Gespräch mit anderen Parteimitgliedern suchen und meine Anliegen in Sitzungen thematisieren. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein bestimmtes Thema zu kurz kommt, kann ich dazu auch einen Diskussions- oder Gesprächsabend organisieren.