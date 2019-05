Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Archivbild.

Quelle: Ralf Hirschberger/ZB/dpa

Die Prüfgesellschaft Dekra mahnt mehr Rücksicht auf Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr an. In ihrem Report zur Verkehrssicherheit 2019 heißt es, Mädchen und Jungen unter 15 Jahren seien besonders gefährdet.



Dabei spielten fehlende Erfahrung, falsche Risikoeinschätzung und Unachtsamkeit der jungen Menschen eine Rolle. Dazu kommen eine unzureichende Rücksichtnahme, zu hohe Geschwindigkeit und Ablenkung. 2017 kamen in der EU 593 Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr ums Leben.