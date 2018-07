Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Archivbild Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/dpa

Zwei Wochen nach den Wahlen sind in der Türkei mehr als 18.000 Staatsbedienstete per Notstandsdekret entlassen worden. Darunter sind Tausende Polizisten, Armeeangehörige, aber auch Lehrer und Universitätsangehörige. Grund für die Maßnahme seien mutmaßliche Verbindungen zu Terrororganisationen oder Aktivitäten gegen die Staatssicherheit.



Per Dekret wurden zudem zwölf Vereine, drei Zeitungen und ein Fernsehkanal geschlossen. Unter den Zeitungen ist das pro-kurdische Blatt "Özgürlükcü Demokrasi".