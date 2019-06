Ein Mann mit einem Baby in einem Wahllokal in Istanbul.

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Die Beobachter des Europarates haben der Istanbuler Bürgermeisterwahl ein gutes Zeugnis ausgestellt. In einer Stellungnahme sagte der Leiter der 14-köpfigen Delegation, Andrew Dawson, dass die Wahl "kompetent" und in einer "grundsätzlich geordneten und professionellen Weise" ausgerichtet worden sei.



Am Sonntag waren bei der Wiederholung der Abstimmung im türkischen Istanbul rund 10,5 Millionen Menschen aufgerufen, abzustimmen. Die Wahl war international aufmerksam beobachtet worden.