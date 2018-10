Ein «Deliveroo»-Kurier bringt eine Lieferung. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Bestellungen bei Essenslieferdiensten führen zu größer werdenden Bergen von Verpackungsmüll. "Das ist ein riesiges, riesiges Problem", sagte Deliveroo-Chef Will Shu. "Nicht nur wir - alle Essenslieferdienste, Amazon und alle Online-Händler der Welt erzeugen Abfall." Deliveroo arbeitet nach seinen Angaben daran, weniger Plastik in Umlauf zu bringen.



Plastikbesteck soll es in Kürze nur noch auf ausdrücklichen Wunsch geben. Außerdem sollen umweltfreundliche Verpackungen angeboten werden.