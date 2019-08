Das Donau-Ufer in Neu-Ulm. Archiv

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Auf der Suche nach ihrem Handy ist eine Frau in Neu-Ulm in der Donau verschwunden. Das Gerät war der 31-Jährigen in der Nacht nach Zeugenaussagen in den Fluss gefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei in den Fluss gestiegen, um nach dem Telefon zu tauchen. Sie sei noch ein Stück um die Pfeiler der Brücke geschwommen, plötzlich aber verschwunden.



Ihr Mitbewohner habe dann den Notruf gewählt. Die Strömung in dem Bereich sei sehr stark. Von der Frau fehlt weiterhin jede Spur.