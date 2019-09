Ein Volocopter fliegt über Stuttgart hinweg.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Ein als mögliches Flugtaxi gedachter Ultraleicht-Hubschrauber des Bruchsaler Start-ups Volocopter flog erstmals vor Publikum in einer europäischen Stadt. Der Ultraleicht-Hubschrauber, der mit seinen 18 Rotoren aussieht wie eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne, wird mit Strom angetrieben, verursacht also in der Stadt keine Abgase und ist deutlich leiser als normale Helikopter.



Bei dem Test in Stuttgart drehte das Fluggerät gut vier Minuten lang seine Runden. Der Volocopter flog dabei ohne Passagiere.