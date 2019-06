Mindestens 80 Tote und mehr als 300 Verletzte: Das ist die blutige Bilanz der jüngsten syrischen Angriffe in der Provinz Idlib. Nach acht Monaten Bürgerkrieg steht die Rebellen-Enklave vor einer neuen Katastrophe. Die Gewalt der vergangenen Tage droht das ohnehin brüchige Abkommen zur Waffenruhe vom September 2018 endgültig zunichte zu machen. Mit dem zwischen der Türkei und Russland in Sotschi ausgehandelten Vertrag konnte ein drohender Angriff des syrischen Regimes zur Rückeroberung der Provinz abgewendet werden. "Was Idlib angeht, gibt es keine guten Optionen", erklärte die Brüsseler International Crisis Group schon im März in einer Analyse. Die Provinz ist eine der letzten Regionen in dem Bürgerkriegsland außerhalb der Kontrolle von Präsident Baschar al-Assad - und die letzte in der Hand der Rebellen. Assad kündigte an, Idlib und alle anderen im Krieg verlorenen Gebiete zurückerobern zu wollen. Ein Blick auf die Region und die Kämpfe dort: