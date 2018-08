Windforschungssatellit Aeolus Quelle: ap/esa

Fast 16 Jahre lang haben die Wissenschaftler die Mission vorbereitet. Da kommt es auf einen weiteren Tag auch nicht mehr an. Aufgrund starker Winde in Kourou, Französisch-Guayana, konnte die Trägerrakete ihre sensible Fracht nicht wie geplant Dienstagnacht ins All befördern. Am späten Mittwochabend, mit 24 Stunden Verspätung, hob die europäische Vega-Rakete mit dem Satelliten Aeolus an Bord ab.