Der Helikopter des US-Präsidenten Donald Trump musste umkehren. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat einen überraschenden Flug in die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea abgebrochen. Das Weiße Haus gab als Grund schlechtes Wetter an, es habe dichter Nebel geherrscht. "Ich denke, dass er sehr enttäuscht ist", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders.



Vor Trumps Asienreise war gesagt worden, Trump werde wohl nicht in die DMZ kommen. Sprecherin Sanders hatte verbreitet, die Besuche in der DMZ seien "schon ein wenig zum Klischee geworden".