82 Frauen stehen auf den Stufen zum Festival- und Kongresspalast. Quelle: Joel C Ryan/Invision/dpa

82 Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Produzentinnen haben auf dem roten Teppich in Cannes die #MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Ungleichheit unterstützt. Dabei haben die diesjährige Jurypräsidentin Cate Blanchett und die 89-jährige Agnes Varda ein bewegendes Plädoyer vorgetragen, in dem sie mehr Gleichheit für Frauen in der Filmbranche fordern.



Die Initiative ging auf das französische Kollektiv gegen Ungleichheit und die Stiftung "Time's Up" gegen sexuelle Belästigung zurück.