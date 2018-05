Demonstranten am Firmensitz von Waffenhersteller Heckler & Koch. Quelle: Steffen Schmidt/dpa

Am Firmensitz des Waffenherstellers Heckler & Koch haben Rüstungsgegner einen Staffellauf für den Frieden nach Berlin gestartet. Etwa 30 bis 40 Teilnehmer hätten sich in Oberndorf am Neckar auf den Weg gemacht, sagte Max Weber von der Aktion "Frieden geht".



Für die Strecke von rund 1.100 Kilometern haben sich laut Veranstalter rund 1.000 Menschen angemeldet. Die Hauptstadt soll am 2. Juni erreicht werden. Mit der Aktion wollen die Teilnehmer gegen Rüstungsexporte demonstrieren.