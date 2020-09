Straßenproteste in Indonesien halten an. Archivbild

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

In Indonesien halten die Straßenproteste gegen die im April neu gewählte Regierung an: Am Mittwoch demonstrierten mehrere Zehntausend Arbeiter vor dem Parlament in der Hauptstadt Jakarta und in anderen Städten, wie die indonesische Nachrichtenagentur "Antara" unter Berufung auf Gewerkschaften berichtete.



Die Arbeiter fordern, die Löhne an die steigenden Lebenshaltungskosten anzupassen. Zudem protestieren sie gegen die geplante Erhöhung der Beiträge zur nationalen Krankenversicherung.