Vor dem Wohngipfel am Freitag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den dringenden Bedarf an neuen Wohnungen bekräftigt. Der Gipfel werde ein Gespräch aller Akteure sein, die etwas mit dem Bauen zu tun haben und einen Beitrag zu mehr Wohnungen leisten können. "Wir brauchen in Deutschland dringend mehr Wohnungen", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Sie bekräftigte das Ziel der Bundesregierung, 1,5 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode zu bauen. Der Bund werde bis 2021 fünf Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren und "damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass bezahlbarer Wohnraum für untere Einkommen zur Verfügung gestellt wird", betonte die Kanzlerin.