Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Quelle: Felix Hörhager/dpa

Etwa 3.000 Menschen haben in München gegen die Sicherheitskonferenz demonstriert. Die Proteste seien friedlich verlaufen, erklärte die Polizei. Aufgerufen hatte das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz".



Am Rande der Demo überschüttete sich ein 50-jähriger Mann mit Benzin und lief mit einem Feuerzeug in der Hand in Richtung Menschenmenge. Polizisten verhinderten, dass sich der Mann anzündete. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Iraker auf die politische Situation in seinem Heimatland aufmerksam machen.