In Spanien leben 90 Prozent der Bevölkerung auf 30 Prozent der Landfläche, und zwar in Madrid und an den Küsten. Auf den übrigen 70 Prozent im Landesinneren wohne damit nur noch zehn Prozent der Spanier. Die Regierung hat am Freitag als eine Maßnahme dagegen, eine Verbesserung der Internet-Versorgung auf dem Land angekündigt.