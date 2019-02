Dazu waren auch die jungen Aktivisten eingeladen - der Grund, warum die Demo später startete. Greta Thunberg hält eine kurze Rede. Wie gewohnt findet sie darin klare Worte: "Wenn Sie nichts tun und hoffen, dass alles gut wird, dann verhalten Sie sich wie verzogene Kinder", spricht die junge Ikone des Klimaschutzes in den Saal, in dem Presse und Politik-Promis sitzen und zuhören.



EU-Kommissionspräsident Juncker spricht unmittelbar nach Greta, erkennt den Aktivismus der jungen Leute an, erzählt, dass er früher selbst auch demonstriert habe - wenn auch, ohne die Schule zu schwänzen. Ziel für die Zukunft, so Juncker, solle es sein, "jeden vierten Euro des EU-Etats für den Klimaschutz auszugeben. Das ist ein Paradigmenwechsel“.