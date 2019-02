"Warnstreik" steht auf den Plakaten am Eingang zu einer Kita.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften mit Warnstreiks in Bayern und Baden-Württemberg den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. In Würzburg legten nach Auskunft der Gewerkschaft Verdi mit Beginn der Frühschicht Landesbeschäftigte unter anderem am Uniklinikum die Arbeit nieder.



Auch auf viele Berliner kommen heute wegen Warnstreiks Einschränkungen zu. Bei einem Demo-Zug und einer Kundgebung am Brandenburger Tor erwartet Verdi zudem Tausende Teilnehmer.