Unterstützung bekommt die Demo auch von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V. (AbL). Gut 15 Traktoren, Anhängern und Unimogs führen den Demonstrationszug an, als er sich gegen 14 Uhr am Königsplatz in Bewegung setzt. Der 33-jährige Markus Buchner läuft in voller Imker-Montur mit. Als Hobby-Bienenzüchter ist ihm das Insektensterben ein besonderes Anliegen: "Das wirkliche Problem sind ja nicht nur die Bienen sondern die ganzen Insekten, bei denen man es nicht merkt, außer, wenn sie an der Windschutzscheibe kleben." Der Zug schlängelt sich weiter Richtung Odeonsplatz, dann die Ludwigsstraße hinunter und dann über die Pinakotheken zurück. "Schade ist nur, dass die CSU wieder sagen wird, dass da heute nur Spinner bei der Demo waren", sagt Buchner.