Michael Bloomberg, demokratischer Präsidentschafts-Bewerber

Quelle: David J. Phillip/AP/dpa

Der US-Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg will an diesem Mittwoch im Bundesstaat Nevada erstmals zu einer Debatte gegen seine Mitbewerber von den Demokraten antreten.



Nach einer US-weiten Umfrage liegt der ehemalige New Yorker Bürgermeister mit 19 Prozent Unterstützung derzeit im demokratischen Bewerberfeld auf dem zweiten Platz. Es führt demnach der linke Senator Bernie Sanders aus dem US-Bundesstaat Vermont mit 31 Prozent. Im Dezember hatte Bloomberg in der Umfrage noch bei 4 Prozent gelegen.