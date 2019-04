US-Präsident Donald Trump will seine Steuerdaten nicht offenlegen - Die Demokraten wollen dies nun erzwingen.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will keinen Einblick in seine Steuererklärungen geben. Er sei "nicht geneigt", sie offenzulegen, sagte Trump auf einen formalen Antrag der Demokraten im Repräsentantenhaus.



Richard Neal, Vorsitzender des Steuer- und Finanzausschusses, hatte Einsicht in Trumps Steuererklärungen über einen Zeitraum von sechs Jahren verlangt. Die Demokraten wollen damit die komplexen finanziellen Verflechtungen in dessen Geschäftsimperium und mögliche Interessenkonflikte aufdecken.