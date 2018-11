Mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus hätten es die Demokraten auch in der Hand, ein "Impeachment" des Präsidenten einzuleiten. Dafür reicht die einfache Mehrheit in dieser Kammer. Um den Präsidenten letztlich abzusetzen, ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich. Selbst wenn sie auch dort die Mehrheit erringen sollten, bräuchten die Demokraten also voraussichtlich mehrere republikanische Verbündete.



Die parlamentarischen Anführer der Demokraten zeigen sich bislang zwar nicht gewillt, Trumps Absetzung zu betreiben. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn sich konkrete Indizien für mögliches illegales Verhalten des Präsidenten ergeben - und der Druck an der Parteibasis für ein Amtsenthebungsverfahren weiter anschwillt.