Ein US-Grenzschutzbeamter am Ende der Grenzmauer die Tijuana in Mexiko (l) von San Diego in den USA trennt.

Quelle: dpa

Die Demokraten wollen die Notstandserklärung von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko im Kongress blockieren. Dazu wird Briefen von Demokraten zufolge an diesem Freitag eine entsprechende Resolution im Repräsentantenhaus eingebracht.



Über die umstrittene Notstandserklärung will der Präsident sein zentrales Wahlkampfversprechen einer Grenzmauer verwirklichen. Der Kongress verweigerte im Haushalt aber die dafür von Trump geforderten Mittel.