Es ist üblich, dass Präsidenten sich in ihre Finanzen schauen lassen. Normalerweise machen das schon Präsidentschaftskandidaten während des Wahlkampfes. Trump nicht und wenn es nach ihm geht, soll das auch so bleiben. Also ruft einer seiner Anwälte das Finanzministerium am Freitag auf, den Vorgang zu stoppen. Die Forderung der Demokraten sei politisch motiviert, heißt es in dessen Brief, sie erfülle keinen legislativen Zweck.



Es ist ein weiterer Vorstoß der Demokraten, dem Präsidenten auf die Pelle zu rücken. Auch in Sachen Mueller-Report ist für sie das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zu den Untersuchungsergebnissen des Russland-Sonderermittlers legte Justizminister Barr bislang nur eine vierseitige Zusammenfassung vor. Darin sah der den Vorwurf der Justizbehinderung durch den Präsidenten während der Russland-Ermittlungen als widerlegt, Robert Mueller selbst ließ die Antwort auf diese Frage in seinem Bericht allerdings offen. Der von den Demokraten dominierte Justizausschuss im Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch nun mehrheitlich für die komplette Herausgabe des Berichts – die einzige Möglichkeit für die Demokraten, den Präsidenten mit den nötigen Informationen doch noch zur Rechenschaft ziehen zu können.