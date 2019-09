Polizeikräfte marschieren gegen Demonstranten auf. Archivbild

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Hongkonger Demokratie-Aktivisten haben schwere Vorwürfe gegen die Polizei und die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone erhoben. Hongkong habe sich "von einer modernen globalen Stadt in einen Polizeistaat mit Polizeigewalt" verwandelt, sagte Joshua Wong am Rande eines Besuchs mehrerer Aktivisten in Washington.



Auch die Popsängerin Denise Ho sprach von einem "Polizeistaat". Die Regierung verstecke sich hinter der Polizei und lehne es ab, eine Lösung für die Krise zu finden.