Vorsitzender des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands



"Die Demokratieerziehung ist eine zentrale Aufgabe aller Schulen und insbesondere der Schwerpunktfächer Geschichte und Politik/Sozialkunde. Konkret bedeutet es,



dass in diesen Fächern der Gegensatz von Demokratie und Diktatur vorzugsweise an den historischen Beispielen aus der deutschen Geschichte (Weimarer Demokratie vs. NS-Diktatur, SED-'Volksdemokratie' vs. bundesdeutsche parlamentarische Demokratie) und an aktuellen, differenzierten Beispielen (zum Beispiel Russland, Türkei, Nordkorea) so zu verdeutlichen ist, dass die Schülerinnen und Schüler eine klare Vorstellung zum Unterschied gewinnen.



dass in diesem Zusammenhang auch Besuche von Gedenkstätten und historischen Lernorten von großer Bedeutung sind, die zahlreich, aber immer freiwillig erfolgen sollen und deren Finanzierung durch die Länder unterstützt werden muss.

dass der reguläre Fachunterricht in allen Ländern ausreichend erteilt wird. Leider gibt es in einigen Ländern zu wenig Stunden für die komplexen Aufgaben.

dass die die Qualifikation und Fortbildung der Lehrkräfte ausreicht: Gering Qualifizierte oder gar Fachfremde flüchten sich z.B. bei der DDR-Geschichte zu oft in 'Gefühliges', das heißt Harmloses und Nebensächliches wie Alltagsnostalgie zum Ost-Sandmännchen. Dazu passen weder Verkürzung der Ausbildung noch Streichen der fachlichen Fortbildung

Wichtig ist es, den historisch-politischen Unterricht immer wieder zu öffnen für aktuelle Fragen und Probleme. Lernende werden davon beeindruckt, wenn die Lehrenden zu aktuellen und brisanten Dingen Stellung nehmen und dabei ihre historischen und politischen Kenntnisse zur Geltung bringen. Im Osten könnten viele Lehrkräfte noch mutiger sein, ihre eigenen Meinungen im Unterricht zu äußern, um mehr Diskussionen anzuregen. Die 68er-Generation hat im Westen eine politisch offenere Atmosphäre und Debattenkultur geschaffen.



In schwierigen Umfeldern, unter anderem in Sachsen, gibt es inzwischen sogar stellenweise Angst, gegen einen demonstrativen Rechtsextremismus Stellung zu beziehen. Das allerdings ist von jedem Lehrer gefordert und sollte von Schulleitungen auch unterstützt werden. Ruhe zu halten, ist hier keineswegs die erste Bürgerpflicht, sondern Sensibilität gegenüber Fehlentwicklungen. Möglicherweise haben dort die Verantwortlichen zu lange weggeschaut und sich zu sehr auf die erfreulichere Entwicklung der MINT-Fächer konzentriert. Hinzuweisen ist auf das Dresdner Modellprojekt 'Starke Lehrer – Starke Schüler', das der Freistaat mitträgt.



Noch wichtiger als diese kognitive Schiene ist es für die Schülerinnen und Schüler, das Gefühl zu vermitteln, dass die Schule ein Teil des demokratischen Systems ist, in dem es wichtig ist zu lernen, dass Meinungsbildung, Diskussionen sowie Gelegenheiten zur Selbst- und Mitbestimmung zum Lehrplan gehören, dass Demokratie vor Ort gelebt wird und nicht erst in den großen Institutionen 'da oben' stattfindet. Das können in der Schule oft nur kleinere Dinge sein, aber Kinder und Heranwachsende spüren es schon, wenn sie ernst genommen werden.



Bei den großen Problemen wie Antisemitismus in Schulen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sollten die Schulen die Angebote einschlägiger Institutionen zur Auseinandersetzung, zum Beispiel das Bundesprogramm 'Demokratie leben!' mutiger und breiter nutzen Wer etwa noch nie einem Juden bewusst begegnet ist, macht sich schnell ein falsches Bild. Also in den Schulen viele Veranstaltungen und Diskussionen mit eingeladenen Gästen und Zeitzeugen ermöglichen und damit konkrete Eindrücke statt Vorurteile schaffen! Schulleiter sollten akzeptieren, dass hier keine Lehrplanstunden geopfert, sondern besonders gut erfüllt werden."



Die Stimmen hat Marcel Burkhardt zusammengetragen.