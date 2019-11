Steinmeier warnte außerdem vor einer DDR-Nostalgie bei jungen Menschen, in deren Altersgruppe die AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland besonders stark punkten konnte: "Mit zeitlichem Abstand verliert eine SED-Diktatur für diejenigen, die sie nicht erlebt haben, an Schrecken." Deshalb sei es gut und wichtig, dass frühere Bürgerrechtler in Schulen gingen und erzählten, "wie sie mutig für das gekämpft haben, was ihnen verwehrt war und was für uns heute selbstverständlich geworden ist: Reisefreiheit, Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit und vieles mehr, das sich mit Freiheit und Wohlstand umschreiben lässt".