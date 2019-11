Chinas Außenamtssprecher Geng Shuang. Archivbild

Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Die chinesische Regierung hat die Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Senat scharf kritisiert. Der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, sprach in Peking von einer "unverhohlenen Einmischung in innere Angelegenheiten".



"Es geht in Hongkong nicht um Menschenrechte und Demokratie, sondern darum, Gewalt und Chaos zu stoppen, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und die Ordnung so schnell wie möglich wieder herzustellen", sagte er.