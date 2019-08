Demonstranten schützen sich mit Schirmen vor dem Regen.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Rund um den Park war die Innenstadt auf mehreren Kilometern völlig dicht. Trotz eines offiziellen Verbots marschierten auch am späten Abend noch Zehntausende friedlich durch die Straßen. Die Polizei schritt jedoch nicht ein. Für den 31. August kündigte das Bündnis am Abend eine neue Großkundgebung an. "Heute war noch nicht das Ende", hieß es am in einem Appell. Aus Peking gab es keinerlei offizielle Reaktion.



Zuvor hatten Redner die Menge immer wieder aufgerufen, ruhig zu bleiben. Eine der Organisatorinnen, Bonnie Leung, sagte: "Wir hoffen, dass wir der Welt zeigen können, dass Hongkongs Bevölkerung völlig friedlich sein kann." Als ein mächtiger Regen begann, spannten die Demonstranten ihre Schirme auf und blieben stehen.