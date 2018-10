Desinfizierung eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters. Archivbild Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Nach dem Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat sich die Zahl der Todesopfer auf 164 erhöht. Insgesamt seien in der Provinz Nord-Kivu seit Anfang August 257 Ebola-Fälle gemeldet worden, teilte das kongolesische Gesundheitsministerium mit. 67 Menschen konnten geheilt werden.



In der Demokratischen Republik Kongo ist es bereits der zehnte Ausbruch, seit die Krankheit in dem Land 1976 erstmals entdeckt wurde. Ebola ist eine oft tödlich verlaufende Virus-Krankheit.