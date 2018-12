Quelle: reuters

Liberia, die von freigelassenen US-Sklaven 1847 in Westafrika gegründete Republik in Westafrika, steht vor einem historischen Meilenstein: Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren wird es einen demokratischen, durch Wahlen legitimierten Machtwechsel geben. Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf trat bei der Wahl im Oktober nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewarben sich 20 Kandidaten, darunter das Ex-Model MacDella Cooper als einzige Frau und der frühere Fußballstar George Weah. Weah und der amtierende Vizepräsident Joseph Boakai setzten sich beim ersten Wahlgang im Oktober durch. Sie treten nun in einer abschließenden Stichwahl gegeneinander an.