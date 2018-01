Die Lage in Tunesien bleibt angespannt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften ist in Tunesien ein Demonstrant ums Leben gekommen. Er sei in einem Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Bei den Protesten westlich der Hauptstadt Tunis wurden nach Angaben der tunesischen Nachrichtenagentur tap zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt.



Demnach waren in der Stadt Tebourba zahlreiche Menschen zu Demonstrationen gegen gestiegene Preise auf die Straße gezogen. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten.