Regierungskritische Demonstranten im Irak. Symbolbild

Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Regierungsfeindliche Demonstranten haben das iranische Konsulat in der südirakischen Stadt Nadschaf in Brand gesteckt. Die Polizei habe versucht, die Protestierer mit scharfen Schüssen davon abzuhalten, in das Gebäude einzudringen, sagten Regierungsbeamte. Dabei seien eine Person getötet und mindestens 35 weitere verletzt worden.



Die Demonstranten rissen die iranische Flagge vom Konsulat und hissten eine irakische, wie die Polizei sagte. Iranische Angestellte hätten unverletzt entkommen können, hieß es.