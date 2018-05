Jüdische Schulen mit Panzerglas, Synagogen mit Sicherheitsschleusen und Polizisten davor, die Pöbeleien und Überfälle, Musikpreise an Antisemiten, all das muss nicht so bleiben. Jannik Schäfer (29) sagt, er habe keine Lust in einer Stadt zu leben, in der man sich mit einer Kippa auf dem Kopf nicht sicher fühlen kann. Er gründete die Aktion "Kopf hoch", suchte mit Hilfe der Jüdischen Gemeinde Sponsoren und wird am Sonntag 10.000 Kippot mit Freunden in Berliner Parks verteilen. Er will mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und reden darüber, was sie eigentlich gegen religiöse Symbole haben. Wenn sie etwas dagegen haben. Nur miteinander reden, die Gruppen ins Gespräch bringen, das ist auch die Erfahrung von Christoph Walesch, bringt die Diskussion weiter. Er engagiert sich in der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. "Begegnung ist das wichtigste."