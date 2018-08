Ihr großer Auftritt steht erst am Samstag an - doch Seehofer nutzte bereits den Besuch Merkels in Nürnberg, um selbst auch eine Art Weihnachtsfrieden zu verkünden. CDU und CSU seien "geschlossen wie schon lange nicht mehr". CDU und CSU seien die einzige politische Kraft, die "handlungsfähig, regierungsfähig und auch regierungswillig ist", sagte er mit Blick auf die schwierige Regierungsbildung in Berlin und die anstehenden Sondierungsgespräche von Union und SPD. Als der CSU-Chef am Ende neben einer zufrieden lächelnden Kanzlerin auf der Bühne stand, erwiderte er schließlich auf ihre Rede: "Auch wenn Du es mir nicht glaubst, ich freue mich, dass Du beim CSU-Parteitag bist".