Massenproteste in Algier. Archivbild

Quelle: Farouk Batiche/dpa

Zehntausende Algerier haben den sechsten Freitag in Folge in Algier gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika protestiert. Die Massendemos haben den 82-Jährigen bereits dazu bewegt, seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit als Präsident zurückzuziehen.



Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht, sitzt aber seit 2013 im Rollstuhl und kann kaum noch sprechen. Der Unmut der Demonstranten richtet sich aber auch gegen das Machtgeflecht aus hohen Militärs, Politikern und Wirtschaftsvertretern.