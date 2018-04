Massenprotest in Barcelona gegen die Festnahme Puigdemonts. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Aus Protest gegen die Festnahme des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland sind tausende Demonstranten in Barcelona auf die Straße gegangen. "Wir fordern Deutschland auf, Präsident Puigdemont nicht für Verbrechen (an Spanien) auszuliefern, die aus einem politischen Grund erfunden wurden", erklärte die Separatistenorganisation ANC.



Viele Demonstranten zeigten kleine Transparente mit der deutschen Aufschrift: "Befreit unseren Präsidenten. Seid nicht Mithelfer!"