Die Gegenkundgebungen verliefen zunächst laut, aber friedlich. Quelle: Markus Scholz/dpa

Rund 10.000 Menschen haben nach Polizeiangaben in Hamburg gegen Fremdenhass und rechte Hetze demonstriert. Anlass war eine Kundgebung eines "Merkel muss weg"-Bündnisses, die nach monatelanger Unterbrechung nun wieder regelmäßig in der Hansestadt stattfinden soll.



Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Chemnitz zeigte die Polizei starke Präsenz. Die Gegendemonstranten zogen in zwei getrennten Aufzügen in Richtung Gänsemarkt, wo sich etwa 125 Menschen zur Anti-Merkel-Kundgebung einfanden.